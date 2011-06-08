Google «разругалась» с Казахстаном

Корпорация Google заявила о закрытии казахской версии портала из-за законодательных ограничений, введенных местными властями. Об этом говорится в официальном блоге компании, передает Лента.ру.

Отныне при введении в строку браузера адреса google.kz, система автоматически переадресует пользователя на главную страницу Google.com, переведенную на казахский язык.

"Месяц назад Казахский центр сетевой информации уведомил нас о приказе Министерства связи и информации Республики Казахстан, согласно которому все доменные имена в зоне .kz, такие, как google.kz, должны быть размещены на серверном оборудовании, физически расположенном на территории страны, - говорится в сообщении Google. - Это требование означает, что Google будет вынужден перенаправлять все поисковые запросы с google.kz на сервера, находящиеся в Казахстане. (В данный момент наша система автоматически обрабатывает поисковые запросы на любом домене по наиболее быстрому пути)".

Google также отметила, что в связи с отказом от работы непосредственно через google.kz, качество обслуживания пользователей несколько понизится, так как поисковая выдача не будет обуславливаться локальной спецификой.

Старший вице-президент Google Билл КАРАН, именем которого подписано сообщение, добавил, что "подобные меры, вынуждающие интернет-компании делать нелегкий выбор между препятствованием развитию свободного Интернета и снижением качества сервисов, наносят урон пользователям".

Напомним, 3 июня 2011 года право на свободный доступ к Интернету было закреплено ООН в качестве одного из базовых прав человека.

В 2010 году Google объявила об уходе с китайского рынка, объяснив свое решение давлением, которое оказывали на корпорацию местные власти. В частности, Пекин требовал от Google осуществлять избирательную цензуру поисковых запросов. Также корпорация обвинила власти Китая в организации кибератак на почтовый сервис Google Mail.