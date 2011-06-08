Президент США Барак Обама ожидает, что Германия сыграет важную роль в Ливии, когда Муаммар Каддафи уйдет со своего поста. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель. Он отметил, что будет необходимо сделать очень многое, чтобы помочь населению страны и ливийской экономике, передает Associated Press.

По словам главы Белого дома, вместе с главой правительства Германии они обсуждали варианты поддержания Ливии.

Б.Обама и А.Меркель сходятся во мнении, что М.Каддафи должен оставить власть и уйти с поста, его отставка "совершенно необходима".

Вооруженные силы Германии не принимают участие в военной операции в Ливии, напоминает РосБизнесКонсалтинг, ранее ФРГ воздержалась при голосовании по ливийской резолюции в Совете Безопасности ООН. Между тем, власти страны заморозили средства М.Каддафи (6 млрд долл.).