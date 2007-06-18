Партия Саркози получила 60% мест в парламенте Франции

Правоцентристская партия Президента Франции Николя САРКОЗИ "Союз за народное движение" получила около 60% мест в парламенте в результате второго тура выборов, прошедшего в воскресенье.

Как передает Рейтер, однако избиратели не оказали правоцентристам той поддержки, о которой говорили опросы общественного мнения, что, возможно, было обусловлено реакцией на планы правительства повысить налоги.

Н.САРКОЗИ, нуждающемуся в поддержке парламента для проведения решительных реформ в области экономики и внутренней политики, получил 345 сторонников в 577- местной Национальной ассамблее Франции.

Оппозиционные левые партии увеличили свое присутствие в парламенте с 149 до 207 мест, однако вряд ли смогут заблокировать прохождение законопроектов правящей партии.

Избирательная кампания оживилась после того, как правительство не исключило повышение налога на добавленную стоимость для пополнения бюджета, а также снижения других налогов и активизации создания рабочих мест, что вызвало заявления социалистов об опасности замедления экономического роста во Франции.

Однако лидеры левых, не имея иллюзий относительно исхода выборов, сконцентрировали свои усилия на заявлениях об угрозе французской демократии в том случае, если Н.САРКОЗИ получит слишком большое большинство. Н.САРКОЗИ отверг эти опасения и заявил, что социалисты не умеют проигрывать.

Президент Франции назначает премьер-министра и правительство, а также имеет широкие полномочия в сфере внешней политики и обороны, однако без поддержки парламента не сможет провести амбициозные реформы в экономике и внутренней политике.