Молдавская и приднестровская полиция с трудом избежали серьёзного конфликта

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии решила закрыть избирательный участок в селе Коржова Дубоссарского района, где утром приднестровская милиция, применив физическую силу, заблокировала голосование.

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ЦИК, "повторное проведение выборов в Коржова невозможно, поскольку опасности подвергается жизнь и здоровье избирателей и членов местных избирательных органов".

Село Коржова расположено на левом берегу Днестра в Зоне безопасности и находится под юрисдикцией Молдавии.

Комментируя ситуацию президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что "у сепаратистов Тирасполя и тех, кто их поддерживает и в Молдове, и в Российской Федерации, и за Прутом (Румыния), очень серьезные интересы в этой зоне". Поэтому, по мнению Воронина, "они всегда ищут возможность создания напряженных ситуаций, чтобы помешать решению приднестровского конфликта в формате 5+2 (Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США)".

Президент Молдавии отметил, что "эти провокации сепаратистов и тех, кто их поддерживает, создаются потому, что окончательное решение приднестровской проблемы находится в фазе завершения".

Из Тирасполя отвечают, что власти Молдавии открыли в Дубоссарах в микрорайоне Коржево, который является спорной территорией, избирательный участок, не согласовав его открытие с приднестровскими властями.

В воскресенье утром приднестровская милиция прибыла на избирательный участок и закрыла его. После этого в Коржево стали прибывать молдавские полицейские, создалась напряженная ситуация, которая могла перерасти в силовое столкновение между правоохранительными структурами сторон. Всего, по данным военного коменданта северного и центрального участка зоны безопасности, подполковника Евгения Зотова, с молдавской стороны на месте находилось до 50 полицейских, с приднестровской - до 60 сотрудников милиции.

РИА "Новости"