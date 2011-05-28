Президент Латвии хочет распустить парламент, пока тот не переизбрал его
22:21, 28 мая 2011Мир
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Обвинение: обслуживает олигархов
Президент Латвии Валдис Затлерс объявил, что намерен распустить парламент: теперь этот вопрос, по законам страны, выносится на всенародный референдум, сообщает Би-би-си.
Затлерс заявил об этом вечером 28 мая, выступая в прямом эфире латвийского телевидения и радио с обращением к нации.
Он обвинил депутатов Сейма во лжи и обслуживании интересов олигархов.
Накануне латвийские депутаты отказали Бюро по борьбе с коррупцией в обыске дома депутата Айнарса Шлесерса, которого подозревают в коррупционных сделках.
В начале июня, замечает РИА "Новости", в стране должны пройти выборы президента, которого в Латвии раз в четыре года избирает парламент. В.Затлерс избран на свой пост 31 мая 2007 года.
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