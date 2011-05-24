Литва против экономических санкций в отношении Беларуси

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступает против введения экономических санкций в отношении Белоруссии, об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с кабинетом министров республики.

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсуждали введение дополнительных санкций в отношении Белоруссии, и, в частности, расширили "черный список" белорусских официальных лиц, в отношении которых предусматриваются ограничительные меры, в т.ч. замораживание счетов и запрет на въезд в Евросоюз. В дополнение к первоначальному списку из 175 белорусских официальных лиц во главе с Лукашенко, страны ЕС договорились внести 13 новых.

"Я категорически против санкций в отношении самого государства или против компаний, которые прямо влияют на сбор бюджета в белорусском государстве", - цитирует РИА "Новости".

По мнению главы литовского государства введение экономических санкций в отношении Белоруссии было бы "ударом ниже пояса" в условиях сложной экономической ситуации в стране, а Литва заинтересована в стабильности соседа.

Однако введение ограничительных мер в отношении конкретных лиц Грибаускайте считает целесообразным.

В понедельник Нацбанк Белоруссии девальвировал белорусский рубль более чем на 50%. На вторник официальный курс установлен в размере 4930 белорусских рублей за доллар, 6914,82 за евро и 173,95 за российский рубль.