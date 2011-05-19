В Париже решат, называть ли президента Узбекистана "диктатором"
23:20, 19 мая 2011Мир
1319 0
Начался суд по иску дочери
В Париже открылись слушания, на которых могут решить, возможно ли назвать президента Узбекистана Ислама Каримова "диктатором", сообщает Би-би-си.
В суд подала дочь лидера Узбекистана Лола Каримова. Ответчиком стал интернет-портал Rue89, назвавший ее "дочерью диктатора".
Защита намеревается доказать, что Каримов действительно является диктатором.
Правозащитники не раз называли правительство Узбекистана самым репрессивным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter