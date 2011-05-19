В Париже решат, называть ли президента Узбекистана "диктатором"

В Париже открылись слушания, на которых могут решить, возможно ли назвать президента Узбекистана Ислама Каримова "диктатором", сообщает Би-би-си.

В суд подала дочь лидера Узбекистана Лола Каримова. Ответчиком стал интернет-портал Rue89, назвавший ее "дочерью диктатора".

Защита намеревается доказать, что Каримов действительно является диктатором.

Правозащитники не раз называли правительство Узбекистана самым репрессивным.