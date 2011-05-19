Сегодня в Минске встретятся премьер-министры стран СНГ
08:17, 19 мая 2011Мир
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Планируется рассмотреть российский проект
В Минске сегодня пройдет серия совещаний премьер-министров стран Содружества Независимых Государств.
В программе - заседания Совета глав правительств стран СНГ, Межгосударственного совета Евроазиатского экономического союза, а также высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
Планируется рассмотреть около 20 вопросов экономической интеграции, в том числе российский проект договора о зоне свободной торговли.
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