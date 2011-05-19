Казахстан направит своих миротворцев в Афганистан

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект, согласно которому страна направит в Афганистан своих миротворцев в рамках сотрудничества с НАТО, сообщает Би-би-си.

Согласно условиям соглашения, Казахстан предоставит контингент в международные силы содействия безопасности (МССБ) в Афганистане на полгода.

Этот срок может быть продлен по взаимному согласию.

По соглашению, Казахстан несет полную ответственность за транспортировку личного состава своего контингента, оружия и оборудования, без расходов со стороны НАТО, из назначенного пункта убытия до места их дислокации в зоне операции и обратно.