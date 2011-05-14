Международный суд выдаст ордер на арест Каддафи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил в телевизионном обращении, что выжил в результате авианалетов НАТО и пользуется поддержкой миллионов граждан Ливии.

"Я живу там, где вы не сможете меня достать. Я живу в сердцах миллионов людей", - сказал Каддафи в обращении, которое транслировало государственное телевидение Ливии.

Ранее в пятницу глава итальянского МИД Франко Фраттини сообщил, что, по данным апостольского викария Триполи епископа Джованни Инноченцо Мартинелли, "Каддафи, вероятно, ранен" в результате бомбардировки НАТО и мог покинуть Триполи.

Налеты НАТО на свою резиденцию в ливийской столице в четверг Каддафи назвал "трусливыми".

В пятницу испанские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Международном уголовном суде, что суд в понедельник выдаст ордер на арест Муаммара Каддафи.