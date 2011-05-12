Сыновья бен Ладена напоминают ООН о Хусейне и Милошевиче

Сыновья лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, убитого американцами в Пакистане, призвали ООН расследовать обстоятельства гибели отца, говорится в заявлении, поступившем в The New York Times.

В документе подчеркивается, что убийство бен Ладена, который в тот момент был безоружен, стало нарушением базовых принципов права. Сыновья террориста недоумевают, почему их отца нельзя было взять живым и судить, как иракского лидера Саддама Хусейна и президента Югославии Слободана Милошевича. По мнению сыновей террориста, убив их отца, американцы пренебрегли презумпцией невиновности.

Авторы заявления также возмущены тем, что во время операции американцы открыли огонь по членам семьи лидера "Аль-Каиды". Сыновья бен Ладена также требуют от пакистанских властей отпустить трех его вдов и нескольких детей.

Заявление подписано только одним из сыновей бен Ладена — Омаром, который, предположительно, выступает и от лица трех других взрослых сыновей лидера "Аль-Каиды". Омар осуждал террористическую деятельность отца, замечает Лента.ру. В 1999 году он уехал из Афганистана вместе с матерью.