Большинство жителей Литвы считают, что богатые должны платить

. Подавляющее большинство - около 84% - жителей Литвы выступают за прогрессивное налогообложение. При этом 54% опрошенных считают, что богатые должны платить больше, а 30% - что намного больше. Такие данные получены в результате опроса, проведенного учеными из Каунасского технологического университета, пишет РосБизнесКонсалтинг.

Примечательно и то, что люди, причисляющие себя к классам выше среднего, выступают за снижение налогов, а те, кто ассоциирует себя со средним классом, - за равные налоги. При этом к высшим классам себя зачастую причисляют люди не по признаку материального состояния, а по образованию и профессии, например, ученые, деятели культуры. Установка на прогрессивное налогообложение очень сильно коррелируется с возрастом.

Вместе с тем только 28% опрошенных считают, что люди с высокими доходами могут себе позволить лучшее медицинское обслуживание, и 26% разделяют мнение, что богатые могут претендовать на лучшее образование для своих детей.

Опрос проводился в декабре - январе по репрезентативной выборке около 1 тыс. респондентов.