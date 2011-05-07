Обама встретился со спецназовцами, уничтожившими бен Ладена (видео)

Президент США Барак Обама в пятницу, 6 мая, встретился с бойцами Сил специальных операций ВМС, которые провели операцию по уничтожению Усамы бен Ладена, сообщает CNN (видео). Встреча прошла на военной базе "Форт Кэмпбелл" в штате Кентукки.

Уточняется, что Обама и вице-президент США Джо Байден пообщались с бойцами спецназа ВМС ("морскими котиками") и пилотами вертолета, доставившего их на место проведения операции.

Обама от имени жителей США и всего мира поблагодарил отряд за "хорошо сделанную работу". Президент отметил также, что уничтожение главы "Аль-Каиды" стало возможным благодаря многолетним усилиям огромного числа людей в вооруженных силах и разведке и назвал произошедшее одной из самых успешных военных операций в американской истории.

Позднее Обама также встретился с другими военнослужащими "Форта Кэмпбелл". CNN сообщает, что в общей встрече участвовали более 2300 солдат, недавно вернувшихся из Афганистана.

Имена 15-20 спецназовцев, принимавших участие в уничтожении бен Ладена, держатся в секрете, замечает Лента.ру.