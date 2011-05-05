У бен Ладена нашли 500 евро и сотню флешек, полных информации

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер заявил, что после изучения информации, полученной в ходе операции в Пакистане, в ходе которой погиб Усама бен Ладен, список разыскиваемых террористов пополнится новыми именами.

То, что удалось найти в доме, где скрывался бен Ладен, специалисты назвали настоящей "сокровищницей информации".

Всего, как сообщается, там были обнаружены десять компьютеров, столько же мобильных телефонов и около сотни флеш-накопителей.

Холдер также заявил, что уничтожение бен Ладена было актом национальной самообороны.

По его словам, лидер Аль-Каиды явно собирался скрыться - у него обнаружили пятьсот евро, а в одежде были зашиты два телефона, сообщает Газета.ру.