Второй тур выборов президента Гаити выигрывает певец

Певец Мишель МАРТЕЛЛИ выигрывает второй тур президентских выборов на Гаити.

Как передает Би-Би-Си, об этом сообщает избирательный совет страны.

По последним данным, М.МАРТЕЛЛИ набрал 67,57% голосов избирателей.

Бывшая первая леди страны Мирланд МАНИГА набрала 31,74% голосов.

Эти подсчеты пока объявлены предварительными.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов Президента на Гаити состоялся 20 марта.

Первый тур п прошел в ноябре прошлого года и ознаменовался беспорядками.