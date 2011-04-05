Второй тур выборов президента Гаити выигрывает певец
09:14, 05 апреля 2011Мир
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Бывшая первая леди набрала 31,74%
Певец Мишель МАРТЕЛЛИ выигрывает второй тур президентских выборов на Гаити.
Как передает Би-Би-Си, об этом сообщает избирательный совет страны.
По последним данным, М.МАРТЕЛЛИ набрал 67,57% голосов избирателей.
Бывшая первая леди страны Мирланд МАНИГА набрала 31,74% голосов.
Эти подсчеты пока объявлены предварительными.
Как сообщал УНИАН, второй тур выборов Президента на Гаити состоялся 20 марта.
Первый тур п прошел в ноябре прошлого года и ознаменовался беспорядками.
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