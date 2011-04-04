В России посчитают украинцев, сибиряков и эльфов
Росстат подводит итоги переписи
Росстат обещает до конца года обнародовать количество россиян, которые во время переписи в графе национальность обозначили себя как «украинцы».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал руководитель Росстата Александр СУРИНОВ, подводя первые итоги всероссийской переписи, прошедшей в октябре 2010 года.
«Национальный состав будет известен к концу года, там будут и украинцы, и другие национальности», - сказал А.СУРИНОВ.
Он отметил, что респонденты, отвечая на вопрос о национальности, иногда причисляли себя к несуществующим этническим группам.
«Люди называли себя – эльфами, сибиряками и так далее. Популяция этих существ не исчезла», - сказал он.