Ядерные реакторы АЭС "Фукусима" не подлежат восстановлению

Ядерные реакторы первого, второго, третьего и четвертого энергоблоков атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии не подлежат восстановлению и будут списаны, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление руководителя компании-оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCo) Цунехисы Кацуматы.

По его словам, у компании нет другого выбора, кроме как избавиться от этих реакторов. The New York Times отмечает, что TEPCo впервые с момента землетрясения признала, что поврежденные энергоблоки восстановлению не подлежат.

Будущее остальных двух энергоблоков, которые на момент землетрясения не действовали и практически не получили повреждений, не определено. Кацумата отметил, что вопрос их запуска будет обсуждаться с правительством и жителями префектуры Фукусима, пишет Лента.ру.

Между тем генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано высказался за закрытие всех энергоблоков "Фукусимы-1", передает Синьхуа. По его словам, такое решение оправдано с точки зрения общества. Ранее сообщалось, что TEPCo собирается остановить строительство еще не возведенной АЭС в префектуре Аомори.

Цунехиса Кацумата временно исполняет обязанности президента TEPCo. Он принял на себя полномочия после того, как стало известно о госпитализации главы компании. С момента аварии официальный президент практически перестал появляться на публике, высказывались предположения, что он мог покончить с собой.