США направляют несколько тысяч морских пехотинцев к берегам Ливии

США начали переброску более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев в район Средиземного моря для поддержки коалиционной операции в Ливии "Одиссея Рассвет".

Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на интернет-портал DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику.

Военнослужащие из состава амфибийно-десантной группы постоянной готовности Bataan и 22-го экспедиционного формирования Корпуса морской пехоты ВМС США направятся в Средиземное море из городов в штате Вирджиния Норфолк и Литл-Крик на кораблях-амфибиях, количество которых не уточняется. По словам капитана Стивена ЙОДЕРА, командующего десантной группой, переброска подразделений ВМС осуществляется внепланово и вызвана "срочной необходимостью в Ливии и регионе". "Корабли-амфибии оптимальны для выполнения широкого спектра миссий, от гуманитарной помощи до военных операций на суше и море", - цитирует интернет-портал слова С.ЙОДЕРА.

С середины февраля в Ливии проходят выступления с требованием ухода Муаммара КАДДАФИ, который правит более 40 лет. Международные организации заявляют о тысячах жертв столкновений восставших с правительственными войсками. Совет безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и возможность проведения иностранной военной воздушной операции против сил Каддафи. В операции, получившей условное наименование "Одиссея Рассвет", участвуют 13 стран, в том числе, Великобритания, Франция, США. По данным ливийских властей, в результате начавшихся 19 марта ударов сил коалиции погибли десятки мирных граждан. Страны-участницы коалиции эти сведения не подтверждают. В среду Пентагон сообщил, что силы международной коалиции за пять дней операции в Ливии совершили более 300 боевых вылетов. Число выпущенных ракет "Томагавк" превысило 160.