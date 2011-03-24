Депутаты проголосовали за Европейский механизм стабильности

23 марта Европейский парламент на своей сессии в Брюсселе поддержал изменения в Соглашение ЕС для поддержания стабильности евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, за проект доклада Эльмара БРОКА (группа народных партий, Германия) и Роберто ГУАЛТЬЕРИ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Италия) проголосовали 494 депутата, против – 100, воздержались – 9.

При обсуждении предложения содокладчики отметили «позитивные сигналы» от стран-членов ЕС относительно применения Европейского механизма стабильности, призванного поддерживать страны-члены зоны евро, имеющие проблемы с дефицитом бюджета либо государственным долгом.

По словам Э.БРОКА, Еврокомиссия будет принимать активное участие в принятии решений о предоставлении помощи из Европейского механизма стабильности, а парламент также получит совещательный голос.

Согласно полученным письмам от Президента Европейского Совета, Еврогруппы и комиссара ЕС по монетарной политике, Еврокомиссия будет играть ключевую роль в оценке и анализе использования механизма стабильности.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2010 года лидеры Европейского Союза согласовали проект изменений к Лиссабонскому соглашению для создания постоянного механизма поддержки евро.

Лидеры стран-членов ЕС планируют одобрить изменения во время заседания Европейского Совета 24-25 марта. После этого изменение в соглашение ЕС должно быть ратифицировано парламентами 27 стран-членов ЕС. Предполагается, что Европейский механизм стабильности сможет вступить в силу с 1 января 2013 года.