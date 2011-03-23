В Великобритании ужесточаются правила для студентов-иностранцев

В Великобритании объявлены меры, связанные с проведением реформы в области обучения студентов-иностранцев, сообщает Радио Свобода.

Министр внутренних дел Тереза Мэй объявила, что запланировано значительное, на 70-80 тысяч, уменьшение количества студентов, приезжающих в Великобританию из стран, не входящих в Европейский Союз. По словам министра, эта мера направлена против использования студенческих виз в качестве средства для переезда в Великобританию на постоянное жительство: в статусе студентов в Великобританию прибывает две трети всех мигрантов.

"Новая программа перекроет поток мнимых студентов, обучающихся неизвестно чему в непонятных колледжах... и восстановит непогрешимость нашей системы выдачи студенческих виз", - сказала министр, выступая в Палате общин.

Сообщается, что новые правила для иностранных студентов будут включать требование изначального знания английского языка: тот, кто не может обходиться без переводчика, не сможет получить и визу. Вводятся более строгие правила въезда для родственников, а также ограничения на работу в период обучения.

Работать смогут только те, кто слушают университетские курсы, а также повышают квалификацию в финансируемых государством учебных заведениях. Последние смогут работать 10 часов в неделю, студенты университетов - 20 часов в неделю. Остальные не будут получать разрешения на работу. Те, кто стажируется в Британии, смогут работать не 50% времени, как сейчас, а только треть, сообщает РИА "Новости".