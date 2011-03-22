США передадут командование операцией в Ливии

Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты вскоре передадут командование операцией в Ливии своим союзникам.

"После первых ударов, которые повредили системы противовоздушной обороны Муаммара Каддафи и ограничили возможность его армии причинять вред населению Ливии, произойдет переход ответственности за проведение операции. У нас есть множество партнеров по коалиции, которые продолжат участие в обеспечении закрытия воздушного пространства Ливии для полетов военных самолетов армии М.Каддафи", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции в Сантьяго, после встречи с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, сообщает Би-би-си.

Американский лидер добавил, что хотя целью военной операции в Ливии является не свержение правящего режима, а защита мирных жителей, в Вашингтоне считают, что Каддафи должен уйти.

Сегодня же премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что командование военной операции в Ливии перейдет от США к НАТО.