Сумма ущерба от землетрясения в Японии колеблется от 14 до 35 млрд. долл

Ущерб от землетрясения, произошедшего в Японии 11 марта 2011 года, может составить от 14,5 до 34,6 миллиарда долларов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на расчеты компании AIR Worldwide, занимающейся моделированием природных катастроф.

По данным компании, эта оценка касается только застрахованного имущества, в то время как общая сумма ущерба может оказаться значительно выше. При расчете возможного ущерба AIR Worldwide также не учитывала последствия цунами.

Официальная оценка властей от землетрясения и последовавшего за ним цунами пока не обнародована. В настоящее время в Японии ведутся поисково-спасательные операции и оценка числа жертв, разрушений и экономического ущерба постоянно меняется.

По данным властей страны, землетрясение, произошедшее в 130 километрах от берегов острова Хонсю, является самым разрушительным за всю историю Японии.

Ранее стало известно, что МЧС России направит в Японию около 50 спасателей для проведения поисково-спасательных операций. Этот отряд будет действовать в автономном режиме. По данным японской полиции, обнародованным утром 13 марта 2011 года, жертвами землетрясения стали около 900 человек. В некоторых городах тысячи человек были объявлены пропавшими без вести. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии были разрушены свыше 12 тысяч зданий.