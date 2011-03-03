Румыния может лишить Украину торгового выхода к морю

Народный депутат Украины Павел УНГУРЯН призывает Президента и правительство Украины не допустить, чтобы Румыния использовала Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенцию Эспоо) для полного прекращения работы украинского глубоководного судового хода р. Дунай – Черное море.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии депутата.

В частности, П.УНГУРЯН предупреждает о возможных необратимых для Украины последствиях в случае, если стороны Конвенции Эспоо будут недостаточно информированы о выполнении Украиной требований и норм Конвенции со стороны украинского правительства.

П.УНГУРЯН сообщил, что в июне 2011 года состоится 5-я Встреча Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Одним из возможных результатов встречи может быть вынесение предупреждения правительству Украины о несоблюдении норм Конвенции в части реализации проекта «Создание глубоководного судового хода (ГСХ) р. Дунай-Черное море» на украинском участке (через устье Быстрое).

Как заявил П.УНГУРЯН, в случае вынесения Украине такого предупреждения, Румыния может использовать это решение Встречи Сторон Конвенции для создания международного юридического прецедента, заблокировать любую хозяйственную деятельность Украины в дельте Дуная и практически лишить Украину торгового выхода к морю.

В связи с этим П.УНГУРЯН обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и соответствующим государственным органам с предложением подготовить единую, мощную, взвешенную позицию Украины, которая однозначно подтверждала бы факт выполнения Украиной всех взятых на себя международных обязательств в рамках Конвенции Эспоо, и заблокировать, таким образом, решение о вынесении предупреждения Украинскому правительству.

Для решения вопроса подготовки Украины к 5-му Совещанию Сторон Конвенции Эспоо П.УНГУРЯН предложил создать межведомственную комиссию.

Справка УНИАН. Открытие первой очереди ГСХ Дунай-Черное море состоялось в августе 2004 года. Однако паводок 2005 года и прекращение работ по проекту, отсутствие финансирования привели к заиливанию канала, проход судов приостановили.

Судоходство по ГСХ было возобновлено в апреле 2007 г. На украинской части дельты Дуная были проведены ремонтно-эксплуатационные работы на морском подходном канале ГСХ Дунай-Черное море в объеме 405 тыс. м. куб.

С начала ноября 2006 года вместе с выполнением ремонтно-эксплуатационных работ были проведены экологический, гидрологический, ихтиологический и другие виды мониторинга. Кроме того, была выполнена комплексная экспертиза проекта (в т.ч. экологическая), а также проведены необходимые согласования государственными учреждениями и ведомствами.

Заместитель министра транспорта и связи Украины Валентин КАСАПЧУК в апреле 2007 года заявил, что возобновление судоходства по каналу Дунай-Черное море не нанесет значительного вреда экологической ситуации в регионе.

В то же время, Румыния постоянно заявляет о том, что дноуглубительные работы на канале “Дунай - Черное море” могут нанести серьезный вред экологии в регионе.

Украина и Румыния, которые также спорят за разграничение черноморского шельфа и исключительных экономических зон, обратились в Комиссию ООН как к третейскому судье.

В специальном докладе Экономической комиссии ООН для Европы, обнародованном в Женеве в июле 2006 года, речь идет о вреде для птиц и рыб уникального региона дельты Дуная от реализации проекта канала Быстрое.

Директор экологического департамента Экономической комиссии ООН для Европы Кай БАРЛУНД отметил, что подача Украиной апелляции невозможна. “Решение комиссии, которая вела исследование, является окончательным. Оно базируется на научных заключениях», - сказал он. В то же время он отметил, что это решение является совещательным, поскольку представляет лишь мнение научных работников.

Украинский судовой ход Дунай-Черное море имеет существенные конкурентные преимущества по сравнению с румынским судоходным каналом. Они заключаются в создании условий для двустороннего движения и круглосуточном режиме работы на протяжении всего года.