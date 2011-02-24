Каддафи приказал убивать оппозиционеров

В Ливии фактически началась гражданская война: страна расколота на несколько частей. Наблюдатели отмечают, что режиму полковника Муаммара Каддафи осталось недолго, у него все меньше сторонников, и поэтому он готов пойти на радикальные меры и устроить в стране кровавую бойню.

Сейчас, по некоторым данным, сторонникам действующего режима приказано убивать оппозиционеров, а офицеров, которые отказываются подчиняться Каддафи, расстреливают, передает ТСН.

По данным прессы, восточная часть Ливии уже находится в руках оппозиции. Столицей демонстрантов стал второй по величине город страны Бенгази. Города Тобрук и Аль-Байда тоже находятся под полным контролем повстанцев. В Тобруке и Бенгази празднуют освобождение от режима Каддафи. Тысячи людей вышли на главные площади городов с антиправительственными транспарантами.

В среду ливийская газета "Курина" сообщила, что истребитель-бомбардировщик Су-22 разбился на востоке страны в 160 км от Бенгази - пилоты катапультировались, отказавшись выполнять приказ наносить удары по городу.

Ожесточенные бои продолжаются в Триполи, в столицу стягиваются новые силы, верные Каддафи. Но пригород постепенно захватывают оппозиционеры. На западе Ливии город Мисурата уже тоже полностью принадлежит повстанцам.

"Каддафи пока контролирует столицу, но это лишь вопрос нескольких дней", - заявил в четверг, 24 февраля, из Лондона бывший постпред Ливии при Лиге арабских государств Абдель Муним аль-Хуни, перешедший на сторону оппозиции.

Между тем, напряженность последних дней в Триполи немного спала. В среду на Зеленой площади прошла демонстрация в поддержку Каддафи. Открыты автозаправки, работают небольшие продуктовые магазины и пекарни. Поступили сообщения, что в четверг откроются школы. К западу от Триполи обстановка более спокойная. Город Сабрата ближе к тунисской границе контролируют армия и народные дружины, беспорядков не наблюдается.

За последние сутки некоторым иностранным журналистам, в том числе репортерам телеканала Al-Jazeera, удалось попасть на территорию Ливии через границы, оставшиеся без охраны. Ливийские власти сразу же объявили вне закона всех представителей прессы, которые незаконно перешли границу Джамахирии.

"Сотрудники средств массовой информации, которые нелегально пересекли границу государства, являются нарушителями закона", - заявили власти.

В то же время контролирующая границу египетская армия не препятствует проходу журналистов на ливийскую территорию. Военнослужащие настроены доброжелательно, они готовы пропустить иностранных корреспондентов, но предупреждают, что всю ответственность в таком случае репортеры берут на себя.

В свою очередь, сын ливийского лидера Муамара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил, что все порты и аэропорты в Ливии открыты, жизнь в стране постепенно "налаживается".

Напомним, что самолет Министерства обороны Ил-76 с эвакуированными из Ливии гражданами Украины прибыл в аэропорт Борисполь. На борту находились 138 украинцев. Еще почти 3 тысячи наших соотечественников находятся в Ливии.