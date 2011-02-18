Полиция перешла на сторону протестующих в Ливии

Антиправительственные демонстранты взяли под свой полный контроль третий по числу жителей ливийский город Аль-Байда. По сведениям Reuters, об этом сообщили сразу две организации ливийских диссидентов.

Согласно этим данным, власть режима Муаммара Каддафи в городе прекратилась после того, как местная полиция перешла на сторону протестующих.

Поводом к такому поведению полицейских стало появление в городе неких "наемников" - вооруженных людей из других стран Африки, которые с предельной жестокостью взялись за подавление массовых выступлений ливийцев. Демонстранты и полиция сумели очистить от них город после продолжительных столкновений.

В сервисе микроблогов Twitter очевидцы пишут, что полиция начала переходить на сторону народа в еще двух городах - Мардже и Дерне, отмечает Лента.ру. Кроме того, не прекращаются массовые акции противников режима и в городе Бенгази - втором по числу жителей.

Тем временем сообщений о беспорядках в столице Ливии - Триполи - пока нет. Этот город считается оплотом Каддафи: большинство его жителей поддерживают своего лидера.

Беспорядки в Ливии начались 17 февраля, когда оппозиция объявила там "День гнева". В результате последовавших столкновений погибли, по некоторым данным, несколько десятков человек. Сотни получили ранения.

Муаммар Каддафи бессменно возглавляет Ливию с 1969 года.