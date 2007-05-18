Все корреспонденты ”Русской службы новостей” уволились
08:47, 18 мая 2007Мир
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Протест против цензуры
Все корреспонденты радио "Русская служба новостей" (Москва) уволились в знак протеста против введения цензуры.
Как сообщил в интервью газете "Коммерсант" бывший сотрудник "Службы" Артем Хан, новое руководство (в апреле редактором был назначен Александр Школьников) запретило журналистам освещать деятельность оппозиции и потребовало передавать преимущественно "позитивные новости".
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