Все корреспонденты ”Русской службы новостей” уволились

08:47, 18 мая 2007
Мир
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Протест против цензуры

Все корреспонденты радио "Русская служба новостей" (Москва) уволились в знак протеста против введения цензуры.

Как сообщил в интервью газете "Коммерсант" бывший сотрудник "Службы" Артем Хан, новое руководство (в апреле редактором был назначен Александр Школьников)  запретило журналистам освещать деятельность оппозиции и потребовало передавать преимущественно "позитивные новости".

Радио Свобода

 

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