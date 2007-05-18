Все корреспонденты ”Русской службы новостей” уволились

Все корреспонденты радио "Русская служба новостей" (Москва) уволились в знак протеста против введения цензуры.

Как сообщил в интервью газете "Коммерсант" бывший сотрудник "Службы" Артем Хан, новое руководство (в апреле редактором был назначен Александр Школьников) запретило журналистам освещать деятельность оппозиции и потребовало передавать преимущественно "позитивные новости".

Радио Свобода