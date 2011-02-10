PetroChina вложит $5,4 млрд в добычу сланцевого газа в Канаде

Компания PetroChina, дочернее предприятие крупнейшего китайского производителя нефти и газа CNPC, подписала с канадской компанией Encana соглашение о совместной разработке месторождений сланцевого газа на западе Канады и вложит в проект 5,4 миллиарда американских долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс и компанию Encana.

PetroChina должна получить 50% прибыли в совместном с Encana проекте Cutbank Ridge по добыче сланцевого газа в штатах Британская Колумбия и Альберта.

"Это соглашение стало итогом более чем девяти месяцев переговоров между PetroChina и Encana и представляет собой крупное достижение и важный этап в углублении отношений между двумя нашими предприятиями", - заявил глава Encana Рэнди Эресман (Randy Eresman).

Месторождения Cutbank Ridge охватывают 257 тысяч гектаров, на которых ежегодно добывается до 7,22 миллиона кубических метров сланцевого газа. Соглашение еще должно быть одобрено властями КНР и Канады.