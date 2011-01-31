В центре Москвы проходит митинг российской оппозиции

Несколько сотен человек собрались в центре Москвы, на Триумфальной площади, на митинг российской оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции РФ, регламентирующей право на свободу митингов и собраний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, место проведения митинга оцеплено сотрудниками правоохранительных органов России. В частности, участок между улицами Первая и Вторая Брестская огражден металлическим забором, а вход на площадь позволяется только после проверки металлоискателями.

В центре площади установлена импровизированная сцена в виде автомобиля «Газель», на которой сейчас выступают российские правозащитники и оппозиционеры.

Ход митинга освещают большое количество российских и иностранных журналистов.