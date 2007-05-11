Россия не отдаст Европе свои козыри... бесплатно

Россия отвергает европейскую Энергетическую хартию.

Об этом заявил в интервью германской газете специальный представитель Президента РФ по вопросам отношений с ЕС Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ.

"Никакой надежды на компромисс нет, - указал он. - Вопрос решен раз и навсегда. Хартия нам невыгодна".

При этом С.ЯСТРЖЕМБСКИЙ подчеркнул готовность России к расширению сотрудничества в разработке нефтегазовых месторождений, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Ничто не препятствует участию иностранных предпринимателей в добыче в России, если это происходит совместно с "Газпромом" и на наших условиях, - отметил спецпредставитель Президента РФ. - Энергия является нашим козырем, который мы не выпустим из рук бесплатно, без ответных услуг".

Европейская энергетическая хартия была принята в 1991 году. На сегодняшний день ее подписали уже более 50 государств, в том числе все страны - бывшие республики бывшего Советского Союза. В документе оговариваются пять основных принципов, которыми подписавшие ее государства должны руководствоваться. Это поощрение инвестиций в энергетику, соблюдение государственного суверенитета над природными ресурсами, а также следование правилам трех фундаментальных свобод - свободы доступа к энергетическим рынкам, свободы транзита энергоресурсов и свободы движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику. Т.е. хартия гарантирует западным инвесторам право участвовать в освоении российских нефтегазовых месторождений, а независимым производителям газа - равный с «Газпромом» доступ к проходящим по территории России магистральным трубопроводам.