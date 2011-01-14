Тунис: сообщения о бегстве президента вызвало всеобщее ликование

Президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али покинул страну, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Контроль над ситуацией в стране перешел к военным.

Как сообщает Agence France-Presse, премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнуши объявил, что временно взял на себя исполнение полномочий главы государства и призвал граждан уважать закон и не подвергать опасности стабильность в стране.

Как сообщает Газета.ру, на улицах столицы Туниса после сообщения о бегстве президента началось всеобщее ликование. «Повсюду идет братание людей с военными и жандармами, хотя еще в ночь на пятницу приходили сообщения о вооруженных столкновениях между полицией и протестующими».

Белый дом выступил с заявлением, в котором выражает поддержку народу Туниса со стороны США и подчёркивает право граждан этой страны на избрание главы государства, сообщает Радио Свобода.

Ранее в Тунисе из-за массовых выступлений оппозиционеров было введено чрезвычайное положение. В столкновениях с полицией погибли несколько десятков человек, сотни пострадали. Причиной выступлений стало недовольство граждан Туниса политикой Бена Али, который руководит страной 23 года подряд.

Выступления граждан начались в середине декабря и сопровождались ожесточенными столкновениями с властями. Вчера Бен Али пошел на уступки и приказал не стрелять по манифестантам, а также объявил о готовности ослабить цензуру, снизить цены на питание.