Таксист шел за аризонским убийцей, чтобы дать сдачу с 20 долларов

С предполагаемого сообщника Джареда Ли Лофнера, застрелившего шесть человек в городе Тусон (Аризона) и ранившего конгрессмена штата Габриэль Гиффордс и еще 12 человек, сняты подозрения. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает Associated Press.

По словам заместителя шерифа в округе Пима, мужчина, чье фото ранее распространила полиция, является водителем такси. Он всего лишь довез Лофнера до магазина, около которого позже была открыта стрельба. Таксист последовал за Лофнером в магазин, не имея сдачи с 20 долларов. Как результат, мужчина был запечатлен камерами видеонаблюдения в момент расчета с Лофнером и попал в розыск.