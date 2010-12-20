ОБСЕ не признает выборы в Беларуси демократичными

Миссия наблюдателей ОБСЕ/ БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) считает, что Беларусь должна еще многое сделать для достижения международных стандартов демократичности проведения выборов.

Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ОБСЕ со ссылкой на предварительный доклад наблюдателей на президентских выборах в Беларуси.

«Вчерашние президентские выборы продемонстрировали, что Беларусь все еще должна пройти значительный путь для соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ, несмотря на то, что некоторые отдельные улучшения были сделаны», - отмечается в сообщении ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что выборы были омрачены задержанием большинства кандидатов и сотен активистов, журналистов и представителей гражданского общества.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что хотя процесс голосования в целом оценивается позитивно, однако процесс подсчета голосов, как минимум на половине участков, где проводилось наблюдение, был оценен как плохой или очень плохой.

«Это подрывает шаги, предпринятые для улучшения выборов», - отмечается в сообщении ОБСЕ.

«Эти выборы не смогли дать Беларуси необходимый новый старт. Процесс подсчета голосов был недостаточно прозрачен. Люди Беларуси заслуживают лучшего», - цитируется в сообщении глава краткосрочной миссии наблюдателей Тони ЛЛОЙД.

«Я очень сильно надеялся, что в этот раз мы сможем дать более позитивную оценку. К сожалению, єто невозможно в свете небезупречного подсчета голосов и жесткого ответа властей на вчерашние демонстрации», - заявил глава долгосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Геерт-Хайнрих АРЕНС.

Он также призвал власти Беларуси следовать своим обязательствам в рамках ОБСЕ и не останавливать необходимые демократические реформы, чтобы привести выборы к международным стандартам.

Наблюдатели отметили, что во время кампании кандидаты в Президенты имели возможность передать свои сообщения избирателям и обращаться к ним напрямую в ходе двух телевизионных дебатов и в прямом эфире без цензурирования, хотя и в ограниченном формате.

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, нынешний Президент страны и другие кандидаты находились в недостаточно равных условиях, когда национальные вещатели 90% политических новостей посвящали действующему Президенту.

Центральная избирательная комиссия, по мнению наблюдателей, занималась организацией выборов. В целом хорошо и прозрачно, однако не беспристрастно.

Кроме того, несмотря на то, что законодательство позволяло включение представителей оппозиции в состав избирательных комиссий, количество представителей оппозиционных кандидатов в них не превысило 1%.

Наблюдатели также отметили, что, несмотря на некоторые законодательные улучшения, законодательство пока не позволяет полностью проводить выборы в соответствии с обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

При этом, по данным ЦИК Беларуси, около 20% избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в Президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ заявили, что досрочное голосование стало одним из механизмов фальсификации результатов выборов, поскольку власть с помощью административного ресурса заставляла трудовые коллективы и студентов принимать участие в досрочном голосовании.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ – были перед тем избиты силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.

Оппозиционеры утверждают, что для их разгона минувшей ночью милиция использовала дубинки и свето-шумовые гранаты. МВД, в свою очередь, заявляет, что столкновения спровоцировали представители оппозиции, которые несколько раз штурмовали дом правительства.

А.ЛУКАШЕНКО является Президентом Беларуси с 1994 года – с момента введения этой должности в стране.