Лукашенко о своих конкурентах: некоторых от тюрьмы спасал

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО пообещал после завершения выборов рассказать о том, как спасал от тюрьмы одного из кандидатов на пост главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне во время заключительного выступления на Всебелорусском народном собрании, оценивая возможности альтернативным ему кандидатов на пост главы государства.

"Вы, наверное, услышали очень хорошо всех "альтернативных". Я прошу только одного... И очень попрошу средства массовой информации вот это в эфир не давать. Я хочу сказать об этом делегатам. Не хочу, чтобы меня упрекали в том, что я веду предвыборную агитацию и, пользуясь положением, критикую их. Помните только одно: среди них нет разницы. Они все одинаковые", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время, по его мнению, "самым честным" кандидатом в Президенты является представитель Белорусского народного фронта Григори КОСТУСЁВ. "Самый честный там — это представитель БНФ КОСТУСЁВ. Или как его там фамилия? Он честно себя ведет. Он понимает, что супернационализм мы уже пережили. Он уже ушел. Но, тем не менее, он достает "бело-красно-белый флаг", ставит перед собой "и начинает говорить на белорусском языке, понимая, что его никто не понимает и не поддерживает" (взятые в кавычки слова А.ЛУКАШЕНКО произнес на белорусском языке — УНИАН)... Но это - честная позиция. Все остальные перелицевались, переоделись, но все они из этого корня. Я их всех знаю лично. Некоторых от тюрьмы спасал. Скажу после выборов. А сегодня они, тыкая в экран, когда им дали эту возможность, начинают оплевывать Президента, а с ним и других", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

После этих слов кто-то из присутствующих сообщил Президенту о том, что трансляция заседания Всебелорусского народного собрания осуществляется в прямом эфире. В ответ на это замечание А.ЛУКАШЕНКО сказал: "Мне подсказывают, что у нас прямой эфир? Вот сказал...", и за этими словами в зале стал раздаваться сначала смех, а затем аплодисменты.

Также Президент Беларуси отметил, что считает преждевременным делать выводы относительно возможных результатов президентских выборов. "Я очень часто слышу, в том числе и от наших западных друзей и оппонентов слова о том, что президентская кампания понятна, результаты предрешены. Хочу вас уберечь от подобных заявлений и реляций. По крайней мере, моих сторонников. Наших сторонников. Не только моих — наших. Вы видите, что я фактически не веду президентскую кампанию. И когда мне люди начинают говорить, куда бы я ни приезжал, о президентской кампании, о поддержке, я их немедленно прошу прекратить всякие разговоры", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, во время нынешнего избирательного процесса осуществляется не его президентская кампания. "Я пять лет вел свою президентскую кампанию. До конца ноября. Теперь это ваша кампания. Это вы должны сказать свое слово вместе с народом. И самое главное — защитить то, что вы сделали. А защищать есть что. И самое страшное — когда мы успокоены. Самоуспокоены. Всe хорошо, всe и дальше будет хорошо. Будьте бдительны, всe не так просто. Политическая борьба — это самая тяжелая, порой грязная и неблагодарная, непредсказуемая работа. Поэтому смотрите, чтобы через растопыренные пальцы не утекло всe то, что мы с вами сделали за последние годы. Мы не так много двигались вперед. Всего 9-10 лет. Предыдущие им годы мы с вами кувыркались, пытаясь спасти страну", - считает А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, очередные выборы Президента Беларуси должны состояться 19 декабря. На пост главы государства претендует 10 кандидатов, в том числе А.ЛУКАШЕНКО.