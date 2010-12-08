Сторонники WikiLeaks атаковали сайт шведской прокуратуры

Сайт шведской прокуратуры ушел в оффлайн после DDoS-атаки, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Кроме того, кибератака на короткий период времени прервала работу сайтов платежной системы PayPal, отказавшейся принимать пожертвования для WikiLeaks, и банка Swiss Post Office, который заморозил счета арестованного 7 декабря в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Нашей целью стали сайты, которые прогибаются под давлением правительства", - заявил в интервью BBC News один из хакеров. По его словам, поддержка Ассанжа особенно важна, так как WikiLeaks "перестали быть просто сайтом утечек и превратились в поле битвы граждан против властей". По данным британских журналистов, группировка хакеров связана с анонимным форумом 4chan.

Начиная с 28 ноября, когда WikiLeaks приступил к публикации досье писем американских дипломатов, ресурс находится под постоянной хакерской атакой. Кроме того, сайт был вынужден сменить адрес, так как американский DNS-сервис EveryDNS.net прекратил обслуживание проекта. На данный момент WikiLeaks доступен по IP-адресу.