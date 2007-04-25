Борис Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили Бориса Ельцина.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», тело первого президента России было предано земле под троекратный орудийный залп. В честь Б.Ельцина прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Перед погребением последнюю поминальную службу совершили три митрополита - Ювеналий, Кирилл и Климент, а также архиепископ Арсений. Песнопения исполняли сестры Новодевичьего монастыря.

На похоронах присутствовали Наина Иосифовна ЕЛЬЦИНА с дочерьми и другими родственниками. Перед началом службы они в последний раз простились с супругом и отцом.

Проводить первого президента России в последний путь пришли президент РФ Владимир ПУТИН с супругой, руководство правительства РФ, лидеры иностранных государств. Они возложили к могиле Б.Ельцина цветы.