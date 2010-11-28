В Москве умер знаменитый спортивный коментатор Владимир Маслаченко

В Москве в возрасте 74 лет скончался знаменитый футбольный комментатор, бывший футболист сборной СССР Владимир Маслаченко.

18 ноября В.Маслаченко попал в реанимацию, у него диагностировали инсульт. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Уроженец Днепропетровской области, он начал путь игрока в середине 1950-х в криворожском Спартаке и днепропетровском Металлурге. Большую часть своей карьеры футболиста В.Маслаченко провел в московском "Спартаке", в составе которого в 1962 году стал чемпионом СССР. За сборную СССР он провел восемь матчей, в составе национальной команды выступал на чемпионате мира 1958 года.

В 1961 году В.Маслаченко был признан лучшим вратарем страны. Он вошел в Клуб Льва Яшина, объединяющий голкиперов, которые провели не менее 100 официальных матчей без пропущенных голов.

В последние годы В.Маслаченко работал комментатором на телеканале "НТВ-Плюс Футбол". Спортивной журналистикой он занимался с 1970 года, снискав репутацию одного из самых популярных футбольных комментаторов Советского Союза.