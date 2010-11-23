В Европарламенте зарегистрировано 6 проектов резолюции об Украине

Четыре группы Европарламента в проектах резолюции предлагают выразить обеспокоенность свертыванием демократии в Украине.

Об этом идет речь в проектах резолюции группы «зеленых», группы народных партий, группы либералов и европейских консерваторов и реформистов.

Так, в проекте резолюции группы «зеленых» предлагается подчеркнуть важность усиления европейской перспективы Украины. Вместе с тем, «зеленые» предлагают выразить обеспокоенность усилением давления на демократические свободы и права, противоречивыми отчетами наблюдателей о проведении местных выборов, случаями жестокости и запугивания журналистов, а разгона мирных протестов в парке им.Горького в Харькове. «Зеленые» предлагают призвать украинскую власть воздержаться от вмешательства в избирательный процесс в будущем, расследовать сообщения о нарушении прав и свобод, а также изучить роль СБУ во вмешательстве в демократические процессы, привести законодательство относительно свободы СМИ в соответствие со стандартами ОБСЕ.

В проекте резолюции группы народных партий подчеркивается, что Украина имеет европейскую перспективу и выражается поддержка на пути осуществления экономических реформ. В то же время, «народники» предлагают выразить обеспокоенность ростом обвинений в давлении на демократические свободы и права. Кроме того, проектом предлагается осудить местные выборы как не свободные, не честные, и не демократические. В проекте также содержится призыв полностью расследовать сообщения о нарушении прав и свобод и роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс, провести судебную реформу и одобрить закон о доступе к публичной информации.

В проекте резолюции группы либералов подчеркивается, что Украина имеет тесные связи с ЕС и является ключевым партнером Союза среди восточных соседей. Вместе с тем, либералы предлагают выразить обеспокоенность сообщениями о нарушении фундаментальных прав и свобод, ухудшением бизнес-климата в Украине, а также последними событиями, которые могут подорвать свободу СМИ и плюрализм мнений в медиа. Проектом резолюции планируется призвать украинскую власть провести конституционную реформу с привлечением всех заинтересованных сторон, расследовать роль СБУ во вмешательстве во внутренние политические дела и выразить обеспокоенность конфликтом интересов председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Европейские консерваторы предлагают в своем проекте признать, что Украина может просить о членстве в ЕС в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС. Вместе с тем, группа консерваторов планирует выразить сожаление в связи с тем, что избирательное законодательство было изменено лишь за несколько месяцев до проведения местных выборов, а сами выборы не создали нового позитивного стандарта. Кроме того, депутаты планируют выразить сожаление относительно отзыва лицензий у «5 канала» и ТВі, призвать украинскую власть расследовать исчезновение Василия КЛИМЕНТЬЕВА и поддержать верховенство права, защищать права людей и гарантировать фундаментальные права всем гражданам.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Европарламенте состоятся дебаты относительно ситуации в Украине, а 25 ноября депутаты планируют одобрить резолюцию.

Сейчас в Европарламенте зарегистрировано 6 проектов резолюции от основных политических групп. Проекты от группы социалистов и группы объединенных левых преимущественно приветствуют деятельность нынешней украинской власти, в частности, в возобновлении политической стабильности и осуществлении экономических реформ.

14 октября группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов подписала Меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.