Грузия намерена помешать проведению Олимпийских игр в Сочи

В парламенте Грузии приступили к разработке плана действий по выражению протеста против проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи, сообщает Газета.ру. Вопрос обсуждался на закрытом заседании комитетов по внешним связям и диаспор и временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Грузии.

Согласно проекту, к выражению протеста будут подключены правительство Абхазии (в изгнании), беженцы и представители чеченской диаспоры, также различные государственные структуры, которые будут работать каждая по своему направлению на международном уровне.

Предполагается активная кампания против проведения Олимпиады в Сочи в международных СМИ, будут поставлены вопросы о целесообразности Олимпиады, также организованы акции протеста в разных странах, и подготовлено обращение беженцев к Олимпийскому комитету и аналогичное обращение будет направлено Комитету от известных спортсменов. Также планируется подготовить требование провести мониторинг в Абхазии международными экспертами по экологии и экосистемам.

Глава временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия заявил, что Грузия с помощью стран ЕС, которые её поддерживают, будет добиваться переноса ОИ-2014 из России.

«Несмотря на то, что за историю Олимпийских игр было много фактов ее бойкотирования, все же сомнительно, что в данном случае удасться добиться бойкота, – приводит слова Малашхия Newsgeorgia. – Но я надеюсь на поддержку стран ЕС, которые всегда выражают поддержку Грузии и всегда критикуют политику России по отношению к нашей стране.

Нужно приложить все усилия, чтобы хорошо проинформировать международное сообщество и добиться решения о переносе Олимпиады в другую страну. В основу запрета проведения Олимпиады в Сочи могут лечь три фактора – фактор безопасности, экологический фактор, и исторический фактор».