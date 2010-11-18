В Германии повысили пенсионный возраст до 67 лет

С 2012 года пенсионный возраст в Германии увеличится с нынешних 65 до 67 лет. Такое решение 18 ноября принял Кабинет министров ФРГ.

Как сообщает ТСН, Ангеле Меркель и Кабмину удалось достичь компромисса с профсоюзными лидерами, и решение правительства о повышении пенсионного возраста вряд ли вызовет волну протестов.

Впрочем, нынешнего повышения возрастной планки для немецких пенсионеров недостаточно, чтобы государство справилось с выплатой пенсий.

Ведущие немецкие экономисты предлагают повысить срок выхода на пенсию до 70 лет. В противном случае в кассах пенсионного страхования просто не хватит средств на выплату пенсий.

По словам главы немецкого института экономики Михаеля Хютер, с учетом роста продолжительности жизни и сокращения численности населения пенсия с 70 лет должна рассматриваться как реальная перспектива. Только так можно будет достичь баланса между работающими и пенсионерами.

Напомним, 10 ноября во Франции, несмотря на многочисленные протесты, вступил закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет.