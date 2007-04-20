ФСБ допрашивала Каспарова 4 часа

Более 4 часов Гарри Каспаров давал объяснения в управлении Федеральной службы безопасности по г.Москве. Об этом сообщила его адвокат Карина Москаленко. Она пояснила, что ее подзащитного вызвали в управление ФСБ г.Москвы по поводу его высказываний на радио "Эхо Москвы", по поводу "Марша несогласных". Кроме того, адвокат сказала, что у них были все возможности защищать своего подзащитного. Сам же Г.Каспаров отметил, что никаких конкретных вопросов, связанных с экстремизмом, ему не задавали.

Напомним, Г.Каспаров был задержан 14 апреля 2007г. во время проведения "Марша несогласных". По словам адвоката Г.Каспарова Елены Липцер, его признали виновным в участии в несанкционированной акции.

По данным ГУВД столицы, милиция задержала в общей сложности несколько сотен человек, в том числе Г.Каспарова, а также известного журналиста Валерия Панюшкина, представителя молодежного движения "Да!" Марию Гайдар, лидера движения "Авангард красной молодежи" Сергея Удальцова.

РБК