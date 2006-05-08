Приостановлено строительство Олимпийского стадиона в Пекине
12:31, 08 мая 2006Мир
531
Там найдены древние императорские захоронения
В Пекине прервано строительство Олимпийского стадиона. Как сообщает местная пресса, на месте стройки обнаружены древние императорские захоронения.
Могилы были найдены еще в середине апреля. Предположительно, им более 500 лет, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».
Из захоронения извлекли монеты, керамику и предметы из нефрита. Как это повлияет на строительство, пока неизвестно, но работы заморожены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter