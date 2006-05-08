Приостановлено строительство Олимпийского стадиона в Пекине

В Пекине прервано строительство Олимпийского стадиона. Как сообщает местная пресса, на месте стройки обнаружены древние императорские захоронения.

Могилы были найдены еще в середине апреля. Предположительно, им более 500 лет, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».

Из захоронения извлекли монеты, керамику и предметы из нефрита. Как это повлияет на строительство, пока неизвестно, но работы заморожены.