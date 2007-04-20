В Калифорнии закрыты более 40 школ из-за угрозы нового массового убийства

В двух округах Калифорнии (США) закрыта 41 школа из-за того, что некий 28-летний Томаса КАРНИ пообещал "устроить нечто, перед чем вирджинская трагедия померкнет". Как сообщает РИА «Новости», по данным полиции, накануне вечером Т.КАРНИ сообщил по телефону своей семье и пастору, что намерен "устроить то, что затмит собой трагедию в вирджинском политехе". Он также заявил, что у него есть автоматическое оружие и самодельные взрывные устройства, однако не уточнил, где именно собирается осуществить свои планы.

По предположению полиции, скорее всего, подозреваемый является наркоманом и употребляет метамфетамин.

Как сообщалось, в понедельник, 16 апреля, студент из Южной Кореи расстрелял в Вирджинском университете 32 человека, и 29 ранил.