Приднестровье в одностороннем порядке разметит границу с Украиной

Приднестровье в одностороннем порядке проведет демаркацию своей государственной границы с Украиной и Молдавией. О таком заявлении замминистра по войскам Министерства госбезопасности Приднестровья Валерия Гебоса в выступлении по местному телевидению сообщает РосБизнесКонсалтинг. Он отметил, что ранее Украина также заявила о проведении в одностороннем порядке демаркации своей границы с Приднестровьем, что предполагает установку пограничных знаков, и, соответственно, пограничных столбов.

В.Гебос отметил, что демаркационные работы уже ведутся. Одна группа экспертов проводит работу по обозначению линии государственной границы на местности, пока предварительно. Вторая сверяет данные аэрофотосъемок с имеющимися картами.

Столбы будут устанавливать вдоль всей линии границы между Приднестровьем и Украиной за исключением 10 спорных участков.