Россия может увеличить поставки нефти в Белоруссию

Объем российской нефти, поставляемой Беларуси для внутреннего потребления, может вырасти в следующем году, если Беларусь докажет соответствующее увеличение своих внутренних потребностей, заявил в среду руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин на встрече с представителями белорусских СМИ.

Согласно январской договоренности между странами, в этом году Беларусь сможет получить для обеспечения своих внутренних потребностей 6,3 миллиона тонн российской нефти без уплаты экспортной пошлины. Для нефти сверх этих объемов действует стопроцентная ставка пошлины.

"Объем нефти, который поставляет Россия в Белоруссию в беспошлинном режиме, просчитан, и он определяется внутренними потребностями Белоруссии. Могу предположить, что если белорусская сторона докажет, что внутренние потребности Белоруссии в потреблении нефти могут в будущем возрасти, то и российская сторона может пойти на увеличение объемов беспошлинной поставки, но доказательство должно быть убедительное, а не голословное", - цитирует РИА "Новости".

Что касается договоренностей по поставкам российского газа, срок которых истекает в следующем году, Нарышкин отметил, что переговоры по их продлению должны вестись на уровне экономических субъектов, а не правительств.

"По газу контрактные обязательства двух сторон рассчитаны на период с 2007 по 2011 годы, поэтому условия поставки газа будут определяться в очередном контракте и в очередных соглашениях, но это предмет уже договоренностей между экономическими субъектами, с российской стороны это "Газпром", - сказал он.

В начале сентября пресс-секретарь белорусского государственного концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко сообщала, что Беларусь рассматривает вопрос об увеличении поставок беспошлинной нефти из РФ в следующем году. По ее словам, в заключенном в начале года двустороннем соглашении заложена возможность увеличения поставок пропорционально росту ВВП Беларуси. В то же время она отметила, что переговоры с РФ по этому поводу пока не ведутся.

В начале октября министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил, что в этом году белорусский бюджет недополучит 0,86 миллиарда долларов из-за экспортных пошлин на российскую нефть.

В настоящее время Беларусь активно ищет пути диверсификации поставок нефти, в частности в Венесуэле, откуда нефть уже поставляется на белорусские НПЗ.