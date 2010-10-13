Украина для безвизового режима с Израилем сделала все

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений МИКИТЕНКО передал послу Государства Израиль в Украине Зине КАЛАЙ-КЛАЙТМАН ноту, в которой сообщается, что Украина выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Государства Израиль, подписанного 21 июля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Соглашение вступает в силу через 90 дней с даты получения последнего сообщения о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Как сообщал УНИАН, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований для лиц, которые пользуются паспортами гражданина или служебными паспортами Украины и Государства Израиль, было подписано 21 июля 2010 года во время официального визита в Израиль министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.