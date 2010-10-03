На парламентских выборах в Латвии победила правящая коалиция

Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция.

Согласно последним результатам подсчета бюллетеней, правящая коалиция премьер-министра Валдиса ДОМБОРВСКИСА набрала около 59% голосов избирателей, передает Радио «Свобода».

Находящаяся в оппозиции партия левого крыла - "Центр согласия" - на втором месте, ее поддержали около 25% избирателей.

Партия "За права человека в единой Латвии", называющая себя защитницей интересов русскоязычного населения, в новый парламент не проходит.

Партии действующей правящей коалиции получают в Сейме большинство. В.ДОМБРОВСКИС уже заявил о готовности сформировать новое правительство.