В авиакатастрофе в Венесуэле погибли 15 человек

На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек.

Как сообщили местные власти, всего на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс, находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. 36 выживших пассажиров госпитализированы, передает Радио «Свобода».

Самолет государственной авиакомпании упал в нескольких километрах от города Пуэрто-Ордас на востоке Венесуэлы при заходе на посадку. Причины катастрофы выясняются.