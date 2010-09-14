В авиакатастрофе в Венесуэле погибли 15 человек

09:09, 14 сентября 2010
Мир
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36 удалось выжить

На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек.

Как сообщили местные власти, всего на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс, находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. 36 выживших пассажиров госпитализированы, передает Радио «Свобода».

Самолет государственной авиакомпании упал в нескольких километрах от города Пуэрто-Ордас на востоке Венесуэлы при заходе на посадку. Причины катастрофы выясняются.

 

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