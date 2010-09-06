Референдум о внесении изменений в Конституцию Молдовы провалился

Референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию Молдовы, прошедший в воскресенье, признан несостоявшимся.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель ЦИК Молдовы Евгений ШТИРБУ.

Согласно данным ЦИК, в референдуме приняли участие 30,98% избирателей при пороге явки в 33,33% избирателей.

В воскресенье граждане Молдовы на референдуме должны были определить форму выборов Президента страны - останется ли она, как сейчас, парламентской или будет изменена на всенародную. Лидеры правящей коалиции, несмотря на имеющиеся между ними непримиримые разногласия, призвали граждан республики прийти на референдум. Экс-Президент Молдовы, председатель оппозиционной партии коммунистов Владимир ВОРОНИН призвал электорат поддержать объявленный коммунистами бойкот референдуму. По его мнению, действующая власть боится досрочных парламентских выборов и поэтому делает расчет на проведение референдума.

Таким образом, в Молдове продолжает действовать 78-я статья Конституции, которая предусматривает выборы Президента парламентом.

После очередных парламентских выборов в Молдове, которые состоялись 5 апреля 2009 года и победу на которых одержала партия коммунистов во главе с Президентом В.ВОРОНИНЫМ, в Кишиневе начались массовые беспорядки. Власти пошли на уступки оппозиции и провели пересчет результатов голосования, однако он существенно не изменил расстановку сил в парламенте.

Но новый состав законодательного органа проработал недолго. Оппозиционные фракции дважды сорвали голосование по выборам Президента республики, и парламент был распущен в соответствии с законодательством. Нынешний состав парламента Молдовы сформирован по итогам досрочных выборов, прошедших 29 июля 2009 года.

Две попытки нового парламента выбрать Президента (10 ноября и 7 декабря 2009 года) завершились безрезультатно. Согласно Конституции, обязанности Президента временно исполняет спикер парламента.