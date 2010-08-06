Коморовский принес присягу Президента Польши

Новоизбранный Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное совместное заседание обеих палат парламента - Сейма (нижняя палата) и Сената (верхняя палата), на котором принес присягу новоизбранный Президент, началось национальным гимном, после которого участники минутой молчания почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы.

Б.КОМОРОВСКИЙ после принесения присяги произнес свою президентскую речь, в которой поблагодарил избирателей за доверие, пообещал не разочаровать их надежд и рассказал о самых главных приоритетах своей работы на посту Президента Польши.

«Сделаю все, чтобы не разочаровать ваши надежды”, - заверил он.

Президент Польши заявил, что будет вести свою политику, пытаясь достичь понимания между всеми политическими силами, согласно лозунгу его президентской кампании: "Согласие строит".

В инаугурации приняли участие экс-президенты Польши Лех ВАЛЕНСА и Александр КВАСНЕВСКИЙ, глава Европейского парламента Ежи БУЗЕК, представители иностранных дипломатических миссий.

В то же время на инаугурации не было Ярослава КАЧИНСКОГО - лидера самой популярной оппозиционной партии "Право и справедливость", который проиграл эти президентские выборы Б.КОМОРОВСКОМУ.

После совместного заседания Сейма и Сената Президент посетит место семейного захоронения Коморовских в Варшаве, после чего отправится на торжественную службу Божью по случаю инаугурации.

Позже у Королевского замка Б.КОМОРОВСКОМУ будут вручены государственные награды - орден Возрождения Польши и орден Белого орла.

После этого состоится торжественный прием в варшавском дворце Бельведер, где будет жить президентская чета - до завершения ремонта в Президентском дворце.

Командование Вооруженными силами Польши новоизбранный Президент примет 15 августа - во время торжеств по случаю Дня войска польского.

Как сообщал УНИАН, в начале июля во втором туре внеочередных выборов Президента Польши кандидата от правящей с конца 2007 года „Гражданской платформы” Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, Я.КАЧИНСКОГО - 47%.

Внеочередные выборы Президента Польши были назначены после гибели польского лидера Леха Качинского 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском.

Справка УНИАН. В Польше традиционно инаугурация Президента происходит при участии наивысших польских должностных лиц и представителей дипломатических миссий, а не заграничных делегаций во главе с приглашенными главами государств, как в Украине.

Президент Польши, согласно Конституции, имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, который возглавляет исполнительную ветвь власти. Но Президент имеет влияние на формирование международной политики и может ветировать принятые парламентом законы.

Бывший деятель профсоюзного движения "Солидарность", которая привела к свержению коммунистического режима в Польше в 1989 году, Б.КОМОРОВСКИЙ стал четвертым с той поры главой Польского государства.