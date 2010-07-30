100 человек погибли в результате наводнений в Пакистане

По меньшей мере, 100 человек погибло на северо-западе Пакистана из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Вышедшие из берегов реки буквально смыли несколько деревень. Известно, что десятки человек утонули, многие погибли под обломками домов или от поражения электрическим током, передает Би-Би-Си.

По сообщениям официальных лиц, нынешние наводнения стали самими мощными за последние 80 лет. В то же время, синоптики прогнозируют, что ливни над большей частью страны продолжаться еще как минимум сутки.

На пакистанских телеканалах можно увидеть, как потоки воды уносят людей, машины и домашний скарб.

Армейское командование сообщает, что для борьбы со стихией брошены все свободные части.

Предупреждения о наводнениях были выпущены во многих частях страны, и людям, живущим в низинах, рекомендовалось перебраться в более безопасные места.

Тем не менее, высказываются опасения, что в ближайшие часы число жертв стихийного бедствия может существенно возрасти.

Авиационные власти страны говорят, что такая погода могла стать одной из причин самой крупной авиакатастрофы в истории Пакистана, произошедшей в минувшую среду 28 июля. Тогда при крушении самолета следовавшего из Карачи в Исламабад погибло 152 человека.